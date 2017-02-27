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Рубрика: Новости Донбасса
27-02-2017, 16:54
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Из-за блокады Донбасса остановил работу Донецкий металлургический завод

С сегодняшнего дня, 27 февраля, остановил производство Донецкий металлургический завод (ДМЗ), входящий в группу «Донецксталь».

Дело в том, что на предприятии осталась всего одна доменная печь, но из-за отсутствия сырья и она прекратила работу, пишет «Интерфакс».

Как рассказал представитель предприятия, в воскресенье дневная смена выплавила 400 тысяч тонн чугуна - и домна №1 прекратила работу.

«Причина остановки - нехватка именно ЖРС. Кокс поставлялся с Макеевского КХЗ, проблем с ним не было», - добавил он.




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