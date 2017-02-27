В Мариуполе стоимость проезда в маршрутках подняли до 6 гривен, в муниципальном транспорте – до 4 гривен

Уже в этом году в Мариуполе значительно повысится стоимость проезда в общественном транспорте. Подорожание произойдет в два этапа – с 1 апреля и с 1 августа, сообщает пресс-служба горсовета.

Этот вопрос сегодня был обсужден в ходе заседания исполнительного комитета.

Так, в апреле в маршрутках за проезд придется заплатить 5 гривен, а с августа – 6 гривен. Сейчас тариф составляет 4 гривны. При этом в мэрии подчеркнули, что тарифы поднимут только при условии приведения технического состояния автобусов в порядок.

В троллейбусах и трамваях с апреля будут брать за проезд 3,5 гривны, с августа – 4 гривны. В коммунальных автобусах тарифы поднимут до 4 и 5 гривен соответственно.