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Рубрика: Новости Мариуполя
27-02-2017, 19:21
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Где в Мариуполе можно купить социальную воду

С октября прошлого года в Мариуполе стартовал уникальный для Украины проект – «Социальная вода», который реализует КП «Мариупольское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» при поддержке организации UNICEF.

Пресс-служба мэрии напоминает адреса точек, где можно приобрести качественную столовую воду по доступной цене:

  • Аптека №14(ц) пр. Металлургов, 93
  • Аптека №18(ц) ул. Артема, 37        
  • Аптека №3(ц) пер. Нахимова, 5    
  • Аптека №31(ц) ул. Энгельса, 32      
  • Аптека №33(ц) ул. Троицкая, 46    
  • Аптека №21(ц) пр. Мира ,114
  • Аптека №1(к) пр. Никопольский, 135
  • Аптека №7(к) пр.Металлургов,180          
  • Аптека №24(к) ул. Карпинского ,60          
  • Аптека №16(л) Б. Морской, 42        
  • Аптека №20 (л) В. Освободителей, 88        
  • Аптека №25 (л) бул. Меотиды, 32/18
  • Аптека №17(к) ул. Мамина-Сибиряка, 37
  • ЭкоФар1/№2(п) пр. Нахимова, 106а
  • Аптека №2(к) Машиностроительная, 80а
  • Яблочко №1 ул. М. Жукова, 60
  • Яблочко №2 ул. В. Освободителей, 88.

Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»