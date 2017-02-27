Где в Мариуполе можно купить социальную воду

С октября прошлого года в Мариуполе стартовал уникальный для Украины проект – «Социальная вода», который реализует КП «Мариупольское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» при поддержке организации UNICEF.

Пресс-служба мэрии напоминает адреса точек, где можно приобрести качественную столовую воду по доступной цене: