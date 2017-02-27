Где в Мариуполе можно купить социальную воду

С октября прошлого года в Мариуполе стартовал уникальный для Украины проект – «Социальная вода», который реализует КП «Мариупольское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» при поддержке организации UNICEF.
Пресс-служба мэрии напоминает адреса точек, где можно приобрести качественную столовую воду по доступной цене:
- Аптека №14(ц) пр. Металлургов, 93
- Аптека №18(ц) ул. Артема, 37
- Аптека №3(ц) пер. Нахимова, 5
- Аптека №31(ц) ул. Энгельса, 32
- Аптека №33(ц) ул. Троицкая, 46
- Аптека №21(ц) пр. Мира ,114
- Аптека №1(к) пр. Никопольский, 135
- Аптека №7(к) пр.Металлургов,180
- Аптека №24(к) ул. Карпинского ,60
- Аптека №16(л) Б. Морской, 42
- Аптека №20 (л) В. Освободителей, 88
- Аптека №25 (л) бул. Меотиды, 32/18
- Аптека №17(к) ул. Мамина-Сибиряка, 37
- ЭкоФар1/№2(п) пр. Нахимова, 106а
- Аптека №2(к) Машиностроительная, 80а
- Яблочко №1 ул. М. Жукова, 60
- Яблочко №2 ул. В. Освободителей, 88.