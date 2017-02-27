На Донбассе сегодня в ход пошли танки и орудия БМП, ранен военный

Сегодня, 27 февраля, в зоне АТО насчитали 56 нарушений режима прекращения огня. В результате боевых действий ранен военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба АТО.
На Мариупольском направлении били из минометов, гранатометов, пулеметов, БМП и стрелкового оружия.
На Донецком направлении на линии огня оказались населенные пункты Авдеевка, Троицкое, Новолуганское, Опытное, шахта Бутовка, Луганское, Пески, Зайцево, Водяное, Каменка и Троицкое. Здесь также в ход пошли танки.
На Луганском направлении работали снайперы.