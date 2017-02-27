vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1879 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
27-02-2017, 19:54
Просмотров: 563
Комментариев: 0
[Видео]

На Донбассе сегодня в ход пошли танки и орудия БМП, ранен военный

Сегодня, 27 февраля, в зоне АТО насчитали 56 нарушений режима прекращения огня. В результате боевых действий ранен военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении били из минометов, гранатометов, пулеметов, БМП и стрелкового оружия.

На Донецком направлении на линии огня оказались населенные пункты Авдеевка, Троицкое, Новолуганское, Опытное, шахта Бутовка, Луганское, Пески, Зайцево, Водяное, Каменка и Троицкое. Здесь также в ход пошли танки.

На Луганском направлении работали снайперы.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»