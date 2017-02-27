Хотите отдохнуть в Египте? Поторопитесь

Как планировалось министерством иностранных дел Египта, по сообщению газеты Egypt Independent, с 1 марта 2017 года должны были повысить въездные визы в страну. При этом планировалось увеличить стоимость въезда в Египет для иностранцев с нынешних $25 до $60.

Но, как сообщает Associated Press со ссылкой на Египетское министерство туризма, правительством было принято решение отсрочить увеличение стоимости виз до 1 июля в связи с получением множества обращений от ведущих туроператоров. Объяснений и подробностей от министерства туризма Египта не поступало, единственное, что было сказано властями в неофициальной беседе, так это то, что они отреагировали на предупреждения от представителей сектора туризма, что повышение стоимости виз не пойдёт на пользу туристической индустрии и снизит доходы отрасли.

Данное увеличение будет касаться всех прибывающих в Египет туристов посредством наземных, морских и воздушных портов. При этом Министерство иностранных дел уведомило уже об этом решении пограничные пункты, иммиграционные власти и туристические компании.

В то же время, представителями Туристической палаты Египта такое решение властей названо неуместным, в особенности в нынешних условиях снижения потока туристов в страну.

Такая негативная оценка решения, связанного с повышением стоимости въездной визы в Египет, по их мнению, воспрепятствует притоку туристов и, как следствие, снижению сборов в этой отрасли, а значит и в стране.

Сообщается, что различные штрафы для нарушителей визового режима также будут увеличены.