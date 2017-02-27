Впервые в истории «Евровидение» в Киеве будут вести трое мужчин

Организаторы «Евровидения-2017» в результате сложного несколькоэтапного конкурса определились, кто будет вести песенный конкурс в Киеве. Впервые в истории этого мероприятия ведущими станут сразу три человека – это Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко.

Владимир Остапчук и Александр Скичко будут вести репетиции, полуфиналы и финал. Тимур Мирошниченко, известный ведущий UA: Первый, будет вместе с конкурсантами ждать результатов в грин-руме.

«Украина станет первой страной, где ведущими будут работать трое ребят. Тимура Мирошниченко не надо представлять. Его хорошо знает не только украинская, но и европейская публика. Александр Скичко и Владимир Остапчук - остроумные и профессиональные ведущие, за плечами которых сотни эфиров и мероприятий. Поэтому я с уверенностью могу сказать - концерты Евровидения-2017 будут неожиданными, интересными и запомнятся зрителям надолго», - прокомментировал избрание новой команды заместитель руководителя "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" Павел Грицак.