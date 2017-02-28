Мариуполь ночью содрогался от залпов, мигал свет

Поздно вечером почти во всех районах Мариуполя были слышны взрывы. Звуки были достаточно мощными, дрожали окна в домах и мигал свет. Об этом сообщали местные жители.



«По Широкино лупят артой», «Мариуполь, кто еще слышит? Мне в центре слышны бабахи», «17 очень бахи слышно», «На Восточном слышно», «Работает тяжелое, походу опять ЛЭПы страдают. Свет мигал в городе, а на Восточном и вовсе временно погас», «На 20-м тоже свет мигал», «В Каменске тоже мигал», - писали мариупольцы в соцсетях.



По информации пресс-центра АТО, на Мариупольском направлении из 122-мм артиллерии обстреливали Широкино, а из минометов калибров 120 и 82 миллиметра - Водяное, Гнутово, Новотроицкое и Павлополь. Здесь также применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Кроме того, били из БМП, а возле Талаковки действовал снайпер.