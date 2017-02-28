vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1576 человек и Вы
Prizma

  • Главная
    • /
  • Новости Донбасса
    • /
  • Блокада Донбасса: участники отказались от переговоров с Гройсманом и намерены перекрыть последние трассы

Рубрика: Новости Донбасса
28-02-2017, 08:56
Просмотров: 756
Комментариев: 0

Блокада Донбасса: участники отказались от переговоров с Гройсманом и намерены перекрыть последние трассы

Участники блокады в Донбассе заявляют об отказе вести переговоры с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Об этом говорится в сообщении Штаба блокады в Фейсбуке.

"Штаб заявляет о том, что прекращает любые переговоры с премьер-министром Украины. Штаб блокады призывает патриотов Украины прибыть на помощь гарнизонам редутов и планирует немедленно расширить географию блокады, перекрыв последние трассы, где еще существуют ручейки торговли на крови", – говорится в заявлении.

Свое решение они объясняют якобы "единством позиций руководства страны-агрессора и высшего руководства Украины".

Также в Штабе заявили, что не прекратят блокаду ни при каких обстоятельствах, до полного выполнения их требований (освобождение пленных и запрет торговли с оккупантами со стороны государства), участники блокады готовы к противодействию любым попыткам силового разгона.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Штаб блокады Донбасса ответил на ультиматум Захарченко и Плотницкого: «Это не национализация, а обычный грабеж»

Координатор штаба заявляет, что на неподконтрольных территориях нет украинских предприятий

США призвали немедленно прекратить обстрелы на Донбассе

И осудили нападения на объекты инфраструктуры и наблюдателей ОБСЕ


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»