Блокада Донбасса: участники отказались от переговоров с Гройсманом и намерены перекрыть последние трассы

Участники блокады в Донбассе заявляют об отказе вести переговоры с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Об этом говорится в сообщении Штаба блокады в Фейсбуке.



"Штаб заявляет о том, что прекращает любые переговоры с премьер-министром Украины. Штаб блокады призывает патриотов Украины прибыть на помощь гарнизонам редутов и планирует немедленно расширить географию блокады, перекрыв последние трассы, где еще существуют ручейки торговли на крови", – говорится в заявлении.



Свое решение они объясняют якобы "единством позиций руководства страны-агрессора и высшего руководства Украины".



Также в Штабе заявили, что не прекратят блокаду ни при каких обстоятельствах, до полного выполнения их требований (освобождение пленных и запрет торговли с оккупантами со стороны государства), участники блокады готовы к противодействию любым попыткам силового разгона.