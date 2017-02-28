Участники блокады в Донбассе заявляют об отказе вести переговоры с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Об этом говорится в сообщении Штаба блокады в Фейсбуке.
"Штаб заявляет о том, что прекращает любые переговоры с премьер-министром Украины. Штаб блокады призывает патриотов Украины прибыть на помощь гарнизонам редутов и планирует немедленно расширить географию блокады, перекрыв последние трассы, где еще существуют ручейки торговли на крови", – говорится в заявлении.
Свое решение они объясняют якобы "единством позиций руководства страны-агрессора и высшего руководства Украины".
Также в Штабе заявили, что не прекратят блокаду ни при каких обстоятельствах, до полного выполнения их требований (освобождение пленных и запрет торговли с оккупантами со стороны государства), участники блокады готовы к противодействию любым попыткам силового разгона.
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Блокада Донбасса: участники отказались от переговоров с Гройсманом и намерены перекрыть последние трассы
Участники блокады в Донбассе заявляют об отказе вести переговоры с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Об этом говорится в сообщении Штаба блокады в Фейсбуке.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»