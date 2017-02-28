Водоснабжение Авдеевки не могут восстановить из-за мин возле ДФС, запасов воды осталось на несколько дней

В Авдеевке восстановили подачу электроэнергии. Проблему с водоснабжением до сих пор не решили, поскольку ремонтные работы на Донецкой фильтровальной станции провести не удалось. Об этом сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский.



"Есть проблема с водой. С 6 до 9 вечера мы подаем воду. Есть проблема с восстановлением Донецкой фильтровальной станции, поскольку перебит хлоропровод. Туда не заходят пока ни ОБСЕ, ни ремонтники. Там есть две мины. Ремонтники говорят, что для ремонта хлоропровода необходимо 2-3 дня работы. В старой Авдеевке мы подвозим техническую воду, развозим емкости по магазинам", - заявил Жебривский в эфире "112 Украина".



Как сообщил глава Авдеевской ВГА Павел Малыхин, запасов воды осталось на три прокачки, фактически на 3 дня.