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Рубрика: Новости Мариуполя
28-02-2017, 09:33
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В Мариуполе упростили деятельность предпринимателей

Вчера под председательством городского головы Вадима Бойченко состоялось очередное заседание исполнительного комитета. Директор департамента экономики и структурных реформ горсовета Юрий Кампов предложил проголосовать за Порядок согласования режима работы предпринимателей торговли, ресторанного хозяйства и услуг Мариуполя, сообщили в пресс-службе горсовета.

Отмечается, что проект упрощает существующую ранее процедуру согласования для предпринимателя и сокращает количество необходимых для этого документов. Теперь зарегистрироваться и получить подтверждение согласованного режима работы можно сразу через Центр предоставления административных услуг, минуя райадминистрацию.
 
«Это необходимо для того, чтобы упростить деятельность бизнесмена, сократить сроки получения и перерегистрации разрешений как для действующих, так и для новых предприятий и предпринимателей – до 7 дней», - отметил Юрий Кампов.

В свою очередь Вадим Бойченко подчеркнул, что необходимо контролировать режим работы, чтобы не было жалоб со стороны жителей: «Предприниматели, когда создают бизнес, должны понимать, для кого они его организовывают. Прежде всего, для клиентов - жителей Мариуполя, а их мнение нужно учитывать».

Члены исполкома приняли Порядок с возможностью корректировать его на следующем заседании.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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