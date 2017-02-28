vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1330 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
28-02-2017, 10:20
Просмотров: 1505
Комментариев: 0

На Донетчине зафиксирован новый случай африканской чумы

В Донецкой области зафиксирован новый случай заболевания африканской чумы среди свиней (АЧС). Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Согласно информации, 24 февраля в личном подсобном хозяйстве жительницы с. Мирное Волновахского района было зарегистрировано заболевание и гибель свиней.

Исследование отобранных проб биоматериалов диагностировало АЧС. В связи с этим было проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Волновахской районной администрации.

Ранее сообщалось, что АЧС была зафиксирована в Славянске, в одном из частных домов микрорайона Славкурорт.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

На Луганщине обстреляли украинских офицеров СЦКК

К счастью, пострадал только автомобиль


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»