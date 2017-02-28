В Донецкой области зафиксирован новый случай заболевания африканской чумы среди свиней (АЧС). Об этом сообщает Госпродпотребслужба.
Согласно информации, 24 февраля в личном подсобном хозяйстве жительницы с. Мирное Волновахского района было зарегистрировано заболевание и гибель свиней.
Исследование отобранных проб биоматериалов диагностировало АЧС. В связи с этим было проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Волновахской районной администрации.
Ранее сообщалось, что АЧС была зафиксирована в Славянске, в одном из частных домов микрорайона Славкурорт.
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Рубрика: Новости Донбасса
28-02-2017, 10:20
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На Донетчине зафиксирован новый случай африканской чумы
В Донецкой области зафиксирован новый случай заболевания африканской чумы среди свиней (АЧС). Об этом сообщает Госпродпотребслужба.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»