Весной в Мариуполе сократят штат городских чиновников

С 15 марта в Мариуполе планируется сокращение штатной численности чиновников. Сократят 59 вакансий. Об этом рассказала начальник управления планирования и развития персонала Мариупольского городского совета Виктория Захарченко.



«У нас еще осталось немало вакансий, которые мы не можем сократить, так как это декретные точки, и по закону «трогать» их нельзя. Также не были упразднены вакансии, где штатная численность отдела составляет три человека, ведь тогда нет смысла функционирования отдела», - сообщила Захарченко.

По ее словам, райадминистрации будут приведены к единой численности сотрудников. Также в рамках кадровой реформы горсовета будет проведено и объединение отделов.



«В рамках приведения к единой штатной численности в райадминистрациях будет высвобождено 22 штатные единицы. Таким образом, численность сотрудников городского совета с 1 июня составит 1264 человека», - подчеркнула Виктория Захарченко.