На территории ЛНР-ДНР начали действовать поправки к так называемым «законам о налоговой системе». Документы подписаны Александром Захарченко и Игорем Плотницким.
Так, юридических и физических лиц-предпринимателей, работающих на подконтрольной Л-ДНР территории и являющихся нерезидентами, обязали до 1 марта заключить договор с налоговыми агентами, предусматривающий уплату в бюджет «республик» налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе за периоды деятельности, предшествующие заключению такого договора, пишут издания ДНР.
«Согласно поправкам, в случае невыполнения требования о заключении договоров с налоговыми агентами, на предприятиях будут введены внешние администрации», - говорится в сообщении.
Под управление ДНР попадут, как минимум, четыре крупных предприятия. Под контроль ЛНР - одно.
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В Л-ДНР сделали первые шаги по «национализации» предприятий украинской юрисдикции
На территории ЛНР-ДНР начали действовать поправки к так называемым «законам о налоговой системе». Документы подписаны Александром Захарченко и Игорем Плотницким.
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Редакция «Мариупольских новостей»