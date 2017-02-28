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Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
28-02-2017, 10:59
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В Л-ДНР сделали первые шаги по «национализации» предприятий украинской юрисдикции

На территории ЛНР-ДНР начали действовать поправки к так называемым «законам о налоговой системе». Документы подписаны Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Так, юридических и физических лиц-предпринимателей, работающих на подконтрольной Л-ДНР территории и являющихся нерезидентами, обязали до 1 марта заключить договор с налоговыми агентами, предусматривающий уплату в бюджет «республик» налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе за периоды деятельности, предшествующие заключению такого договора, пишут издания ДНР.

«Согласно поправкам, в случае невыполнения требования о заключении договоров с налоговыми агентами, на предприятиях будут введены внешние администрации», - говорится в сообщении.

Под управление ДНР попадут, как минимум, четыре крупных предприятия. Под контроль ЛНР - одно.




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Редакция «Мариупольских новостей»