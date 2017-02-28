На Донетчине внук-наркоман до полусмерти забил бабушку и жестоко изнасиловал и убил школьницу

Вчера вечером полицейские Мирнограда прибыв по вызову на место происшествия, увидели ужасную картину - избитую до полусмерти старушку и бездыханное тело девушки-подростка с многочисленными ранами.



Как сообщили в пресс-службе полиции, правоохранителям удалось выяснить, что в тот вечер 84-летняя бабушка пригласила к себе 16-летнюю школьницу. Впоследствии к ней пришел ее внук - ранее судимый за наркотические преступления 25-летний местный житель, сирота, который жил поблизости. Почему он начал бить женщин и зачем школьница пришла в дом, выясняет следствие.

Пожилая женщина в тяжелом состоянии находится в больнице: у нее диагностирована открытая черепно-мозговая травма, многочисленные резаные раны головы, шеи, рук. На теле погибшей девушки также многочисленные колото-резаные раны, по предварительной информации, злоумышленник пытался выколоть ей глаза и изнасиловал. Обстоятельства происшествия поможет установить экспертиза.

С места преступления изъяты вещественные доказательства - штык-лопата, ножницы и нож в крови.



Опросить злоумышленника пока невозможно, он находится в неадекватном состоянии, предварительно - в наркотическом опьянении.

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Предварительная правовая квалификация - ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет. Досудебное расследование продолжается.