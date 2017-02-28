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Рубрика: Новости Мариуполя
28-02-2017, 11:44
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Жителям Сартаны доставили стройматериалы для ремонта поврежденных от обстрелов домов

27 февраля сотрудники благотворительной организации ADRA Украины доставили в Сартану строительные материалы для восстановления домов и хозяйств, которые были повреждены и разрушены в результате обстрелов.

В частности, помощь получили жители улиц Северная, Воинов-освободителей, Генерала Куркчи, Пушкина, Шмидта и Крайняя. Им передали различные материалы: шпаклевку стартовую и финишную, шифер, песок, цемент, листы оцинкованные, гвозди, рубероид.

Всего более 30 домохозяйств получили стройматериалы. Для этого жители предварительно заполняли в Сартанском поселковом совете или онлайн анкеты-заявки на получение помощи.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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