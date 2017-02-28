В Мариуполе появится комиссия по контролю пунктов приема металлолома. Ее создание поддержали члены исполкома, сообщает пресс-служба горсовета.
Как рассказал директор департамента экономики и структурных реформ Мариупольского городского совета Юрий Кампов, основные задачи комиссии - контролировать Пункты и работать с жалобами горожан относительно приема металлолома. «Это коллегиальный орган, который обязан выработать решения, как реагировать на подобные ситуации. Каждый случай – индивидуален», - отметил Юрий Кампов.
То, что такая комиссия необходима подчеркнул и городской голова Вадим Бойченко. По его словам, она будет работать с пунктами приема металлолома. Например, комиссия может поддержать предложение установить видеонаблюдение на Пунктах, чтобы не возникало спорных вопросов: принимают ли они кабельную продукцию и нелегальный металлолом.
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В Мариуполе спецкомиссия будет контролировать пункты приема металлолома
В Мариуполе появится комиссия по контролю пунктов приема металлолома. Ее создание поддержали члены исполкома, сообщает пресс-служба горсовета.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»