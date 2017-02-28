Полиция Донецкой области обновляется: в зону АТО едут служить более 30 молодых лейтенантов

Сегодня состоялся торжественный выпуск курсантов Днепропетровского государственного университета внутренних дел. Офицеров, которые уже завтра приступят к службе в условиях боевых действий, поздравил глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

31 лейтенантов полиции ждет особая ответственность. Эти ребята - из Донецкой области, и они возвращаются работать в прифронтовой регион. 19 из них - родом из временно неподконтрольных городов, но они остались верными присяге и приняли решение служить народу Украины на освобожденной территории, сообщили в пресс-службе полиции.



Большинство полицейских пополнят ряды следственных подразделений и полиции превентивной деятельности.

Сейчас готовятся к выпуску молодые лейтенанты из других ведущих ведомственных вузов Украины, которые также планируют вернуться в Донецкую область.