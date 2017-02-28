Вооруженные люди заблокировали распределительный центр на «Донбасс Арене» и пункты выдачи Гуманитарного штаба Рината Ахметова на временно неподконтрольной Украине территории. Об этом сообщается на сайте Штаба.
"У Гуманитарного штаба нет достоверной информации о причинах таких действий. Помещения, инвентарь и вся гуманитарная помощь Штаба заблокированы, и волонтеры Штаба не имеют к ним доступа. Более полумиллиона стариков, инвалидов, молодых мам не смогут получить свои наборы выживания", - говорится в сообщении.
В Гуманитарном штабе отметили, что готовы возобновить работу, как только распределительный центр и пункты выдачи будут разблокированы.
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В Донецке вооруженные люди заблокировали стадион «Донбасс Арена» и работу гуманитарного штаба Ахметова
Вооруженные люди заблокировали распределительный центр на «Донбасс Арене» и пункты выдачи Гуманитарного штаба Рината Ахметова на временно неподконтрольной Украине территории. Об этом сообщается на сайте Штаба.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»