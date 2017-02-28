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Рубрика: Новости Донбасса
28-02-2017, 12:43
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В Донецке вооруженные люди заблокировали стадион «Донбасс Арена» и работу гуманитарного штаба Ахметова

Вооруженные люди заблокировали распределительный центр на «Донбасс Арене» и пункты выдачи Гуманитарного штаба Рината Ахметова на временно неподконтрольной Украине территории. Об этом сообщается на сайте Штаба.

"У Гуманитарного штаба  нет достоверной информации о причинах таких действий. Помещения, инвентарь и вся гуманитарная помощь Штаба заблокированы, и волонтеры Штаба не имеют к ним доступа. Более полумиллиона стариков, инвалидов, молодых мам не смогут получить свои наборы выживания", - говорится в сообщении.

В Гуманитарном штабе отметили, что готовы возобновить работу, как только распределительный центр и пункты выдачи будут разблокированы.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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