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Рубрика: Новости Мариуполя
28-02-2017, 12:59
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Из Мариуполя в Бердянск хотели нелегально провезти почти 19 тонн лома черного металла

На 619 км автодороги «Одесса – Мелитополь – Новоазовск» был остановлен автомобиль «МАЗ», на котором перевозилось 18,8 тонн лома черного металла. Документы на груз вызвали сомнение в подлинности, сообщили в пресс-службе полиции.

Водитель пояснил, что он работает на предприятии. Ему поручили перевезти из Мариуполя в Бердянск груз и дали на него документы.

На место была вызвана следственно-оперативная группа. Выявленный факт внесен в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан о совершенных уголовных правонарушениях и другие события. Проводится проверка.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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