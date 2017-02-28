Из Мариуполя в Бердянск хотели нелегально провезти почти 19 тонн лома черного металла

На 619 км автодороги «Одесса – Мелитополь – Новоазовск» был остановлен автомобиль «МАЗ», на котором перевозилось 18,8 тонн лома черного металла. Документы на груз вызвали сомнение в подлинности, сообщили в пресс-службе полиции.

Водитель пояснил, что он работает на предприятии. Ему поручили перевезти из Мариуполя в Бердянск груз и дали на него документы.

На место была вызвана следственно-оперативная группа. Выявленный факт внесен в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан о совершенных уголовных правонарушениях и другие события. Проводится проверка.