Организаторы блокады Донбасса подрывают нашу независимость Украины. Об этом сегодня в ходе совещания с представителями металлургической промышленности заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
"Меня интересуют не те, кто перекрывает, а кто организовывает перекрытие дорог. Я считаю, что такими действиями они сознательно или бессознательно подрывают нашу независимость", - сказал Гройсман.
Премьер добавил, что блокада грозит отключением тепла и электричества в некоторых городах страны, что скажется на простых украинцах.
"Еще раз хотел бы подчеркнуть, что ограничения поставок энергетического угля и необходимых компонентов для металлургической отрасли ударит по рядовым украинцам. В чем? В некоторых городах страны может быть остановлено теплоснабжение, что тоже является чрезвычайно важным, вопрос электрической энергии под угрозой. Следующий вопрос - это экономика, которая начала восстановление, это означает, что мы начали аккумулировать ресурсы для того, чтобы обеспечить развитие государства", - добавил он.
Кроме того, под угрозой сокращения остаются 300 тысяч человек, работающих в металлургии, вместе с семьями.
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Гройсман: Организаторы блокады Донбасса подрывают независимость Украины и «бьют» по простым гражданам
Организаторы блокады Донбасса подрывают нашу независимость Украины. Об этом сегодня в ходе совещания с представителями металлургической промышленности заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»