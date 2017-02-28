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Рубрика: Новости Донбасса
28-02-2017, 13:45
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Металлурги говорят о миллиардных убытках валютной выручки из-за угольной блокады

Торговая блокада в Донбассе может привести к потере валютной выручки Украины по итогам года на уровне не менее 3,5 млрд долларов.

Об этом сказал глава объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков в ходе специального совещания в правительстве под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана.

"Последствия могут быть катастрофическими. Потери могут составить 3,5 млрд долл.", - заявил Каленков, отметив, что ущерб почувствуют не только они, но и все смежные отрасли, которые пользуются металлургической продукцией.

В частности, это может коснуться сельского хозяйства и строительства. Здесь тоже возможно сокращение производства. А значит, и дефицит рабочих мест.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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