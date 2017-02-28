Семенченко манипулирует фактами в заявлениях о блокаде Донбасса, - КИУ

Народный депутат Семен Семенченко в своих высказываниях о торговой блокаде Донбасса использует ложную и манипуляционную информацию. Об этом заявляют в проекте Комитета избирателей Украины (КИУ) «Дословно».



Эксперты пришли к такому выводу после анализа выступлений Семенченко в эфире ряда украинских телеканалов и его трансляций в Facebook.



«Для анализа эксперты отобрали несколько фактов, на которые опирался Семен Семенченко. Из пяти проанализированных заявлений народного депутата три были ложными, одно оказалось правдивым и еще одно имело манипуляционный характер», - сказано в сообщении.

Заявление: Никто с нами переговоры не ведет и вести не собирается.

Факт: Неправда. Еще в начале февраля глава Донецкой администрации Павел Жебривский приехал к блокировщикам на железнодорожный переезд у Бахмута. Премьер Владимир Гройсман предложил протестующими встретиться.



Заявление: Украина до сих пор не готова отказаться от поставок энергоносителей из неподконтрольных территорий.

Факт: Правда. По словам главы правительства Владимира Гройсмана, в среднесрочной перспективе в Украине нет альтернативы антрацитовом углю, который добывают на неконтролируемой территории Донбасса.



Заявление: За 3 года правительство ничего не сделало для нашей энергозависимости от России.

Факт: Неправда. Украина резко увеличила долю атомной энергетики в общем энергетическом балансе. Ее доля стремительно приближается к 60%. Это миллионы тонн угля, в котором больше не нуждается Украина. Также Украина имеет договоренности с польскими и китайскими партнерами по модернизации энергогенерирующих компаний.



Заявление: Я не один из организаторов блокады. Я депутат, осуществляющий депутатский контроль. Вся инициатива принадлежит ветеранам.

Факт: Манипуляция. Семен Семенченко один из первых объявил о начале торговой блокады. Депутат с первых дней находился на блокпостах, где происходит блокирование железнодорожного сообщения между Украиной и неподконтрольной территорией. Часто выступает от имени всех участников.



Заявление: Никаких предпосылок для веерных отключений нет. Это все ложь.

Факт: Неправда. Из-за блокирования поставок энергетического угля возникла угроза отключения отопления в Сумах, Краматорске, Киеве и других городах. Поэтому правительство ввело чрезвычайные меры в энергетике.