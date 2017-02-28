Министр МВД Арсен Аваков просит руководителей Антитеррористического центра принять решение для снятия блокады Донбасса. Об этом он сказал в ходе совещания премьер-министра Владимира Гройсмана с представителями металлургической промышленности.
"Я просил бы руководителей АТЦ, который руководит всеми операциями в зоне АТО, взвесить всё... и принять соответствующее решение. И мы эти решения обеспечим", - заявил Аваков, передает УНН.
- Главная /
- Новости Донбасса /
- Аваков призвал руководство АТО принять решение для снятия блокады Донбасса
Рубрика: Новости Донбасса
28-02-2017, 14:14
Просмотров: 447
Комментариев: 0
Аваков призвал руководство АТО принять решение для снятия блокады Донбасса
Министр МВД Арсен Аваков просит руководителей Антитеррористического центра принять решение для снятия блокады Донбасса. Об этом он сказал в ходе совещания премьер-министра Владимира Гройсмана с представителями металлургической промышленности.
Loading...
Читайте также:
Семенченко манипулирует фактами в заявлениях о блокаде Донбасса, - КИУ
Нардеп использует ложную и манипуляционную информацию
Блокада Донбасса: участники отказались от переговоров с Гройсманом и намерены перекрыть последние трассы
Они заявили, что не прекратят блокаду ни при каких обстоятельствах
Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.
Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»