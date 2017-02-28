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Рубрика: Новости Донбасса
28-02-2017, 14:14
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Аваков призвал руководство АТО принять решение для снятия блокады Донбасса

Министр МВД Арсен Аваков просит руководителей Антитеррористического центра принять решение для снятия блокады Донбасса. Об этом он сказал в ходе совещания премьер-министра Владимира Гройсмана с представителями металлургической промышленности.

"Я просил бы руководителей АТЦ, который руководит всеми операциями в зоне АТО, взвесить всё... и принять соответствующее решение. И мы эти решения обеспечим", - заявил Аваков, передает УНН.




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