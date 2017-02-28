На редуте блокады в Донбассе произошло столкновение: есть информация о раненых и задержанных

В Штабе торговой блокады заявили о штурме своего редута в Кривом Торце. Об этом сообщается на странице Штаба в Facebook.



"Прямо сейчас идет штурм редута блокады в Кривом Торце “16 добровольческого батальона”. Вооруженные титушки штурмуют превосходящими силами (в 5-6 раз больше)... Получил легкое ножевое ранение в ногу один из защитников редута. Пытаются захватить тепловозы с углем и уничтожить редут", — говорится в сообщении.



На место столкновения прибыла полиция Донетчины. Были задержаны 37 нападавших. Об этом сообщил глава ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.



"Сегодня в 13:20 в колл-центр 102 поступило сообщение от анонима о том, что на железнодорожной станции Кривой Торец, где находятся участники блокады, возник конфликт. На место выехала следственно-оперативная группа и руководство Торецкого отделения полиции. По состоянию на 14:40, полицейские задержали 37 человек, совершивших нападение на участников блокады. Устанавливаются личности каждого участника конфликта. Ведется проверка", - написал Аброськин в Facebook.