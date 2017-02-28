В трех районах Мариуполя дороги готовят к ямочному ремонту

Сегодня сотрудники МКП зеленого строительства приступили к подготовке дорог к ямочному ремонту. Как рассказал начальник «Зеленстроя» Александр Шульга, цель ямочного ремонта - выявить и устранить выбоины на дороге, заделав их асфальтом.

Сейчас подготовительные работы ведутся в трех районах города: по проспекту Мира, в районе пост-моста и восьмых ворот «Азовмаша» в сторону ул. Левченко. Работники снимают с выбоин поврежденные участки дорожного покрытия, потом положат на их месте новый асфальт.

«Два дня рубим, третий – кладем асфальт, если позволят погодные условия. В планах предприятия выполнить ямочный ремонт дорог Мариуполя до Пасхи», - делится Александр Шульга.



Капитальный и текущий ремонт дорог выполнит созданное КП «Мариупольавтодор».