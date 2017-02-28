В результате столкновения на редуте блокады в Кривом Торце один мужчина был травмирован. Об этом сообщил глава ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
"В настоящее время у нас есть уточненные данные. Один мужчина 1971 года рождения получил осколочный перелом левой ноги", - сказал Аброськин. Предположительно, пострадавший травмировался при падении с поезда.
Аброськин также опроверг информацию о том, что один из блокировщиков получил ножевое ранение.
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Рубрика: Новости Донбасса
28-02-2017, 16:32
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В результате нападения на участников блокады в Донбассе есть травмированный, ножевых ранений - нет
В результате столкновения на редуте блокады в Кривом Торце один мужчина был травмирован. Об этом сообщил глава ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»