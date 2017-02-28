Металлурги выступили за снятие блокады, чтобы предотвратить экономический коллапс

Представители бизнеса и отраслевых ассоциаций выступили за немедленное снятие блокады железной дороги в Донецкой области. В ходе совещания под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана представители металлургической промышленности заявили, что торговая блокада Донбасса может привести к закрытию предприятий и увольнению тысяч работников.



По словам генерального директор ММК им. Ильича Юрия Зинченко, из-за критического снижения поставок железорудного сырья, углей и кокса предприятие ежедневно несет 4 млн грн убытков.



«С начала блокады ж/д путей только Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича недополучил 46 тыс. тонн кокса, а это 20-30% наших потребностей. На 70% сократилось поступление флюсового известняка, это 80 тыс. тон, полностью прекращено получение угля марки АС для аглофабрики. Убытки, которые мы несем, автоматически влияют на будущие отчисления налогов. Только наше предприятие на сегодня несет из-за подобных действий на железной дороге убытки порядка 4 млн грн ежесуточно», – сообщил Зинченко.



В свою очередь генеральный директор «Азовстали» Энвер Цкитишвили в своем выступлении призвал правительство не допустить расширения блокады и навести порядок.



«С начала блокады «Азовсталь» потеряла 3,6 млн долларов только на подорожании сырья. Мы должны четко разграничить – где есть закон, а где нет закона. И мы просим, чтобы закон был восстановлен», – сказал Цкитишвили.



Как сообщил президент объединения металлургических предприятий Украины «Укрметаллургпром» (Днепр) Александр Каленков, весь ГМК представляет собой неразрывные производственно-логистические цепочки, а торговая блокада дестабилизирует работу всей отрасли.



«Уже сейчас предприятия закрываются, консервируются. Снижение валютной выручки на $1,5 млрд – это только на неконтролируемой территории. Потери – до 45 тыс. рабочих мест, а люди не получают зарплату и не платят, в том числе, в бюджет Украины. Недополучение налогов порядка 1,6-1,7 млрд грн, снижение грузоперевозок и тд», – констатировал Каленков.



Генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов добавил, что АКХЗ 3-й год находится на линии фронта. Однако сейчас сложилось впечатление, что вторая линия фронта – «за нашей спиной» – блокада.



«Та блокада, которая осуществляется, приводит к тому, что 20% угля, которые мы получали с неконтролируемой территории с наших украинских предприятий, мы перестали получать. Соответственно, производство у меня снизилось. Предприятие работает на одном вводе (по электроэнергии), которые периодически перебивали. И январь-февраль отработали с убытком 178 млн грн это до изменения ситуации с поставками. Угли поставлялись краснодонские, американские. В марте убытки будут выше», – считает гендиректор.