Стадион "Донбасс Арена" был действительно захвачен членами ДНР. Кроме того, под контроль взяты и несколько других предприятий.
Об этом сообщил один из представителей ДНР Владислав Бердичевский. По его словам, начался процесс перевода предприятий украинской юрисдикции под "внешнее управление", пишет dsnews.ua.
"Комсомольское рудоуправление, "Донбасс Арена", "Люкс" – взяты под охрану властями ДНР сегодня. Остальным приготовиться", – заявил он.
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Рубрика: Новости Донбасса
28-02-2017, 17:08
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ДНР взяли под контроль «Донбасс Арену» и еще два предприятия, - СМИ
Стадион "Донбасс Арена" был действительно захвачен членами ДНР. Кроме того, под контроль взяты и несколько других предприятий.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»