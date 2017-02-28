Из-за блокады Авдеевский коксохим с 1 марта выводит в вынужденный простой тысячу работников

Авдеевский коксохимический завод с февраля 2017 года работает с отрицательной рентабельностью в связи с блокадой железнодорожных путей в Донбассе. Об этом на совещании в Кабмине сообщил генеральный директор предприятия Муса Магомедов.



По его словам, половина завода будет вынужденно законсервирована, в результате с 1 марта четверть работников выведут в простой.



«На заводе работает 4 тысячи человек, из них 1 тысячу с 1 марта вывожу в простой, так как ползавода работает, вторая половина нет. И я не понимаю, когда я смогу возобновить полностью производство», - отметил Муса Магомедов.