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Рубрика: Новости Мариуполя
28-02-2017, 17:58
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Первую школу в Мариуполе подключили к уникальному проекту: за детьми ведется онлайн видеонаблюдение

В Мариуполе начал действовать пилотный проект «Безопасная школа». Первой к нему подключили специализированную школу №4. К реализации проекта присоединилась и Нацполиция.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, председатель Кальмиусской райадминистрации Александр Царек предложил оснастить школу полноценной системой видеонаблюдения. Помощь оказала компания «Trinity»: за ее счет по периметру школы и на территории стадиона установлены камеры наружного видеонаблюдения, видеопоток с которых передается как администратору школы, так и в единый аналитический центр полиции. Также видео в режиме онлайн доступно для родителей на сайте компании.

«Сегодня мы делаем большой вклад в безопасность детей. Это уникальный проект, которым не может похвастаться ни одна школа Донецкой области. Я рад, что наши стремления разделяет бизнес города, который также готов вкладывать средства в безопасность детей», - отметил мэр Вадим Бойченко.

Как рассказал начальник мариупольского отдела полиции Николай Побойный, благодаря современному программному обеспечению, есть возможность идентифицировать номера автомобилей и лица людей, заходящих в школу и находящихся на ее территории.

Директор школы отметила, что на родительских собраниях в каждом классе была обговорена целесообразность установки камер и их необходимость. Родители поддержали инициативу райадминистрации, ведь камеры послужат хорошей превентивной мерой безопасности.

В ходе презентации системы видеонаблюдения, представитель «Trinity» предложил оснастить все школы города камерами. На это компании потребуется два года. В ближайшее время мэр обсудит с ними условия сотрудничества.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»