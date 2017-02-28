Чернобыльскую зону намерены использовать для строительства солнечных электростанций

Сегодня, 28 февраля, украинский министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, выступая на организованной Институтом Адама Смита ежегодной Украинской энергетической конференции (Ukrainian Energy Forum) заявил, что на сегодняшний день о своём желании построить солнечные электростанции в Чернобыльской зоне отчуждения заявили 44 претендента.



„По состоянию на сегодня уже есть 44 заявки, и территории, которые наши коллеги запросили, – от 20 до 1000 гектаров под легализацию солнечных электростанций“, - произнёс Семерак.



Стоит сказать, что в число компаний, которые выразили желание приобрести разрешение установить солнечные панели мощностью около 2 ГВт, входят и 13 международных инвесторов.



Из них – две китайские компании China National Complete Engineering Corp и GCL System Integration Technology Co Ltd намерены построить в несколько стадий солнечные станции мощностью 1 ГВт.



Кроме того, некая немецкая фирма, специализирующаяся на строительстве электростанций на основе возобновляемых источников энергии, также подала заявку на установку станции в 500 МВт.



При этом министр напомнил, что сегодня истекает срок подачи заявок от потенциальных инвесторов на реализацию проектов строительства объектов солнечной энергетики Минэкологии совместно с Государственным агентством Украины по управлению зоной отчуждения.

В начале 2017 года поступило сообщение о получении Министерством экологии заявок на аренду 5000 гектаров земельных участков под строительство солнечных электростанций вокруг Чернобыльской атомной электростанции.



„Финансирование строительства солнечных электростанций в зоне отчуждения рассматривает и один из основных доноров Украины – ЕБРР“, пояснил далее чиновник.



По словам министра, согласно правительственному решению, арендная плата в зоне отчуждения ЧАЭС за пользование государственным имуществом снизилась на 85%.