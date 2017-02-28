Ситуация на редуте у станции Кривой Торец стабилизировалась, информация о пострадавших разнится

Как мы уже писали ранее, сегодня на железнодорожной станции Кривой Торец неизвестные совершили нападение на блокировщиков, в результате чего между сторонами возник конфликт. На место прибыла усиленная следственно-оперативная группа.



Во время первоочередных действий полицейские установили, что неизвестные пытались разблокировать локомотив, который находился на железнодорожных путях, в результате чего возникла драка с блокадниками, рассказали в пресс-службе полиции.

В результате драки несколько человек получили телесные повреждения. Со стороны блокировщиков пострадали два человека: мужчина 1971 года рождения получил перелом ноги при падении с поезда, еще один мужчина 1965 года рождения - ушиб лба. Пострадавшим оказана медицинская помощь.



Со стороны нападавших на данный момент есть информация об одном пострадавшем, который получил порез от бензопилы.

В результате мероприятий полицейские задержали 37 активных участников конфликта из числа нападавших. Задержанные доставлены в отделение полиции, с ними работают следователи. Устанавливаются личности задержанных и обстоятельства происшествия. Сейчас нарушений общественного порядка нет.



В Штабе блокады сообщают о трех пострадавших: один с ножевым ранением, один - с черепно-мозговой травмой и еще один - с переломом ноги. Пострадавших госпитализировали.

Ситуацию по поводу обвинений полиции в бездействии, которые распространяли блокировщики во главе с народным депутатом Украины, прокомментировал глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин: "Народный депутат Украины провоцирует сотрудников полиции. Все его действия за последний месяц направлены на создание конфликтных ситуаций, но этого не будет".