Мариупольский меткомбинат «Азовсталь» планировал в 2017 году нарастить производство готовой продукции на 0,8-0,9 млн тонн – до 4,2-4,3 млн тонн, однако из-за торговой блокады пересмотрел его в сторону понижения – до 3,15 млн тонн. Об этом на совещании в Кабмине сказал генеральный директор предприятия Энвер Цкитишвили, передает «Интерфакс-Украина».
«Если ситуация не изменится и будем работать в этом же режиме (блокады – ред.), то не сможем выйти даже на 3 млн», – сказал он.
Как рассказал гендиректор ММК им. Ильича Юрия Зинченко, из-за критического снижения поставок сырья предприятие ежедневно несет 4 млн грн убытков, что автоматически влияет на будущие отчисления налогов.
Таким образом, блокада ставит под угрозу местный бюджет Мариуполя, в худшем же случае - остановка металлургических предприятий Мариуполя из-за блокады приведет к проблемам в финансировании бюджетников всего региона и снизит поступления в Пенсионный фонд.
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«Азовсталь» из-за блокады снижает производство, ММКИ - несет убытки: остановка заводов Мариуполя скажется на бюджетниках и пенсионерах
Мариупольский меткомбинат «Азовсталь» планировал в 2017 году нарастить производство готовой продукции на 0,8-0,9 млн тонн – до 4,2-4,3 млн тонн, однако из-за торговой блокады пересмотрел его в сторону понижения – до 3,15 млн тонн. Об этом на совещании в Кабмине сказал генеральный директор предприятия Энвер Цкитишвили, передает «Интерфакс-Украина».
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Редакция «Мариупольских новостей»