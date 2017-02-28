В Положение «О порядке предоставления материальной помощи жителям Мариуполя за счет средств городского бюджета» внесены изменения. Об этом сообщил секретарь Мариупольского горсовета Степан Махсма.
По его словам, в случае возникновения чрезвычайного случая, когда массово страдают люди или повреждено их жилье, выделение материальной помощи будет проводиться на внеочередной сессии горсовета по инициативе городского головы.
«Теперь для того, чтобы вынести этот вопрос на рассмотрение внеочередной сессии, в отдельных случаях не потребуется заседания комиссии по материальной помощи. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении помощи людям будет решение городского головы. Так мы поступали в случаях, когда пострадали домостроения мирных жителей в поселках Сартана и Талаковка», - сказал Махсма.
Ранее, вопрос выделения помощи тем или иным гражданам принимался на заседании специально созданной комиссии по выделению материальной помощи. Только затем он выносился на рассмотрение сессии городского совета.
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В Мариуполе упростили процедуру предоставления материальной помощи пострадавшим от обстрелов и чрезвычайных ситуаций
В Положение «О порядке предоставления материальной помощи жителям Мариуполя за счет средств городского бюджета» внесены изменения. Об этом сообщил секретарь Мариупольского горсовета Степан Махсма.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»