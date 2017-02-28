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Рубрика: Новости Мариуполя
28-02-2017, 19:44
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На КПВВ в Мариупольском направлении установили новые модули паспортного контроля

Сегодня на контрольном пункте въезда-выезда «Новотроицкое» установлены 4 новых модуля для осуществления паспортного контроля при пересечении линии разграничения на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Донецкого погранотряда.

Новые модули оснащены 5 рабочими местами, что даст возможность увеличить количество пограничных нарядов для ускорения оформления граждан на пешеходном направлении. Сейчас уже функционируют два модуля на въезде и два – на выезде из неподконтрольных территорий.

Отмечается, что Госпогранслужба в пределах своей компетенции и в дальнейшем будет принимать все возможные меры, чтобы не допускать очередей, усиливать комфорт для гражданского населения, и главное – обеспечивать безопасность людей, которые вынуждены пересекать линию разграничения.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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