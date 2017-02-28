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Рубрика: Новости Мариуполя
28-02-2017, 20:00
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Из-за обстрелов водоснабжение Мариуполя и некоторых районов Донетчины находится под угрозой

Вечером 28 февраля произошел обстрел насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода, который расположен  вблизи села Васильевка. Из-за обстрелов люди были вынуждены спуститься в укрытие. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ.

«В случае повреждения насосного оборудования в результате обстрелов, есть угроза полного прекращения подачи воды в Волновахский, Красноармейский и Добропольский районы Донецкой области, а также в город Мариуполь», - говорится в сообщении.

Кроме того, Донецкая фильтровальная станция так и не была запущена - представители СЦКК не предоставили гарантий безопасности для работников водоканала, которые должны были проверить территорию, помещения и оборудование станции. Обстрелы на данном участке не прекращаются.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»