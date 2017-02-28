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  • Гройсман предложил организаторам блокады посетить предприятия, которые они фактически поставили на грань уничтожения

Рубрика: Новости Донбасса
28-02-2017, 20:48
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Гройсман предложил организаторам блокады посетить предприятия, которые они фактически поставили на грань уничтожения

Премьер-министр Владимир Гройсман сделал организаторам блокады Донбасса еще одно предложение. В частности, "Штаб блокады" в полном составе приглашают на металлургические предприятия для встречи с трудовым коллективом, передает Сегодня.

"Публично обращаюсь в "Штаб блокады": прошу всех руководителей блокады посетить все предприятия, которые вы фактически поставили на грань уничтожения. Будет очень правильным прийти в коллективы и объяснить свои действия, объяснить альтернативы, которые вы предлагаете для того, чтобы диалог состоялся. Это десятки тысяч украинских семей, которые требуют от вас объяснений: что вы делаете, зачем вы это делаете, кто вас мотивирует это делать, как видите развитие этой ситуации в дальнейшем – в среднесрочной или даже краткосрочной перспективе в ближайшие 8 месяцев", – сказал Гройсман.

Премьер также попросил руководителей металлургических предприятий поддержать эту инициативу и тоже публично пригласить Штаб блокады на заводы и комбинаты.

Гройсман добавил, что встречался с блокировщиками ранее и объяснял им все риски от блокады, однако после этого уже больше недели они не выходят на обратную связь.




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Редакция «Мариупольских новостей»