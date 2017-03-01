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Рубрика: Новости Донбасса
01-03-2017, 08:05
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В Донецкой области после обеда в столовой отравились школьники

Полицейские выясняют причины отравления школьников. Всего в городскую больницу Бахмута вчера обратилось 8 учеников учебного заведения с одинаковым диагнозом - токсикоинфекция, синдром гастроэнтероколита, рассказали в пресс-службе полиции.

Об инциденте правоохранителям сообщили врачи, которые начали регистрировать обращения родителей школьников. Последние говорят, что недомогание началось вечером, после обеда в столовой школы.

Предварительно факт квалифицирован по ст.137 «Ненадлежащее выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей» УК Украины. Начата проверка.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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