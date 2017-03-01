По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на линии фронта зафиксировано 117 обстрелов позиций украинских сил. В результате боевых действия двое военных погибли, двое - ранены, еще один - травмирован.
В частности, под огнем оказались окрестности Мариуполя. Здесь били из 122-мм артиллерии, минометов и БМП.
На Донецком направлении укрепления ВСУ обстреливали из танка, гаубиц, запрещенных минометов. Из такого же вида вооружения велся огонь и по позициям военных на Луганщине. Кроме того, на всех напрвлениях активными были снайперы.
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Рубрика: Новости Донбасса
01-03-2017, 08:22
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Весеннее обострение в АТО: 117 обстрелов, есть погибшие и раненые
По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на линии фронта зафиксировано 117 обстрелов позиций украинских сил. В результате боевых действия двое военных погибли, двое - ранены, еще один - травмирован.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»