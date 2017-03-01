Пятый этап подорожания: с сегодняшнего дня повышаются тарифы на электроэнергию

В Украине с 1 марта поднимутся тарифы на электроэнергию с 1,29 грн до 1,68 грн. Таким образом, придется платить на 26% больше. Это уже пятый и последний этап подорожания электричества.



Для жителей городов и сел, включая тех, кто имеет электрические плиты, тарифы будут выглядеть следующим образом: до 100 кВт/ч в месяц - 90 коп., более 100 кВт/ч в месяц - 1,68 грн.



Стоит отметить, что регулятор НКРЭКУ убрал средний тариф: ранее распределение цен выглядело так: до 100 кВт, от 100 до 600, свыше 600 кВт.



Отдельные тарифы будут действовать для тех, кто отапливает дома электричеством. Эта категория потребителей будет платить по 90 коп. за кВт - до 3000 кВт/ч в месяц, более 3000 кВт/ч - 1,68 грн за кВт.

К слову, в апреле можно ожидать перерасчета цены на природный газ для населения, что может привести к очередному повышению тарифов. 23 февраля Кабмин утвердил порядок пересмотра розничных цен на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ), согласно которому первый пересмотр цен может быть проведен с 1 апреля.