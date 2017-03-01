Аварийные работы в Мариуполе: без холодной воды останутся десятки жилых домов

По информации пресс-службы КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 1 марта, в связи с проведением аварийных и ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:
- бул.Шевченко, 321-349
- ул. Грушевского, 1-5
- ул. 9 Авиадивизия, 2-10
- ул. Азовстальская, 158-170
- пр. Ленинградский, 37-43
- пр. Победы, 117-135
- ул. Апатова, 2-74
- ул. Подгорная, 7-25
- ул. Крайняя, 2-33
- ул. Кооперативная, 1-40
- ул. Островского, 2-44
- ул. Халтурина, 1-50
- ул. Никитина, 1
- ул. Кренкеля, 1-80.