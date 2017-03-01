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Рубрика: Новости Мариуполя
01-03-2017, 08:57
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Аварийные работы в Мариуполе: без холодной воды останутся десятки жилых домов

По информации пресс-службы КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 1 марта, в связи с проведением аварийных и ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

  • бул.Шевченко, 321-349
  • ул. Грушевского, 1-5
  • ул. 9 Авиадивизия, 2-10
  • ул. Азовстальская, 158-170
  • пр. Ленинградский, 37-43
  • пр. Победы, 117-135
  • ул. Апатова, 2-74
  • ул. Подгорная, 7-25
  • ул. Крайняя, 2-33
  • ул. Кооперативная, 1-40
  • ул. Островского, 2-44
  • ул. Халтурина, 1-50
  • ул. Никитина, 1
  • ул. Кренкеля, 1-80.

Источник: городской сайт Мариупольские новости

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