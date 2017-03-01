Европарламент и Совет ЕС решили, каким будет безвизовый режим для украинцев

Переговорщики от Европарламента и Совета ЕС во вторник, 28 февраля, согласовали отмену виз для граждан Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Европарламента.



Теперь договоренность должен подтвердить профильный комитет Европарламента, вслед за ним – ЕП на пленарной сессии, а затем – Совет Евросоюза.



"Когда изменения вступят в силу, обладатели биометрических паспортов смогут въезжать в ЕС на 90 дней в течение 180-дневного периода для деловых, туристических или семейных поездок", - отметили в Европарламенте.



При этом уточняется, что безвизовый режим не предполагает автоматическое получение разрешения на работу, а также не распространяется на Великобританию и Ирландию.



В свою очередь брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщает, что первый этап утверждения безвиза для Украины в ЕС может состояться 2 марта.



"Триалог между Европарламентом, Еврокомиссией и Советом ЕС по визовой либерализации для Украины успешно завершился. Уже 2 марта послы ЕС одобрят визовую либерализацию для Украины. Второй тур утверждения состоится, вероятно, уже в мае", - написал он.