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Рубрика: Новости Украины и мира
01-03-2017, 09:07
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Европарламент и Совет ЕС решили, каким будет безвизовый режим для украинцев

Переговорщики от Европарламента и Совета ЕС во вторник, 28 февраля, согласовали отмену виз для граждан Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Европарламента.

Теперь договоренность должен подтвердить профильный комитет Европарламента, вслед за ним – ЕП на пленарной сессии, а затем – Совет Евросоюза.

"Когда изменения вступят в силу, обладатели биометрических паспортов смогут въезжать в ЕС на 90 дней в течение 180-дневного периода для деловых, туристических или семейных поездок", - отметили в Европарламенте.

При этом уточняется, что безвизовый режим не предполагает автоматическое получение разрешения на работу, а также не распространяется на Великобританию и Ирландию.

В свою очередь брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщает, что первый этап утверждения безвиза для Украины в ЕС может состояться 2 марта.

"Триалог между Европарламентом, Еврокомиссией и Советом ЕС по визовой либерализации для Украины успешно завершился. Уже 2 марта послы ЕС одобрят визовую либерализацию для Украины. Второй тур утверждения состоится, вероятно, уже в мае", - написал он.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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