Бензопилы, ружье и камни: опубликовано видео столкновения на заблокированном ж/д участке в Донбассе

Министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал на своей странице в соцсети видео столкновения на редуте блокады Донбассы - у ж/д станции Кривой Торец. На кадрах можно увидеть, что во время драки в ход шли камни и даже бензопилы, а участники блокады произвели несколько выстрелов в воздух из ружья.



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Аваков отметил, что полиции пришлось вмешаться в драку между блокировщиками и "гостями в хирургических масках". Министр также прокомментировал ситуацию вокруг блокады Донбасса.



«Большая просьба к блокирующим поезда, деблокадникам, контрблокадникам и просто аферистам - кончайте разыгрывать спектакли, нанимать титушек и бойцов с обеих сторон, применять оружие и бензопилы... Кто-то рабочий, кто-то признается, что дали 100 гривен... Чего вы добиваетесь, господа? Подбросить дров в огонь недоверия и конфликта? На шумной разборке пропиарить себя любимых, подставляя исполнителей под криминальные статьи? И здесь я имею в виду как тех, кто бегал в хирургических масках, так и тех, кто применял охотничье оружие с нарушением Законов Украины», - написал Аваков.



При этом он подчеркнул, что МВД не применит вооруженный спецназ в ситуации, которая сложилась с блокадой. Однако правоохранители будут и дальше обеспечивать правопорядок. «Полиция будет так действовать и дальше - вне зависимости от кланов справа или слева, моих или ваших предпочтений, симпатий и антипатий. Иного не может быть, если мы не хотим жить в стране права между папуасом в марлевой маске и матросом Железняком», - резюмировал министр.