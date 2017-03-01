vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1472 человека и Вы
Prizma

  • Главная
    • /
  • Новости Донбасса
    • /
  • Заявление Гуманитарного штаба о блокировании работы на «Донбасс Арене» и других пунктах выдачи - работа продолжится в «серой зоне»

Рубрика: Новости Донбасса
01-03-2017, 09:59
Просмотров: 316
Комментариев: 0

Заявление Гуманитарного штаба о блокировании работы на «Донбасс Арене» и других пунктах выдачи - работа продолжится в «серой зоне»

Как мы уже писали ранее, 28 февраля вооруженные люди заблокировали работу распределительного центра на «Донбасс Арене» и всех пунктов выдачи Гуманитарного штаба Рината Ахметова на временно неподконтрольной Украине территории. В результате Штаб лишен доступа к помещениям, инвентарю и гуманитарной помощи. Сотни тысяч стариков, инвалидов, молодых мам остались без гуманитарной помощи.

Гуманитарный штаб сделал заявления в связи с блокированием, его текст опубликован на официальном сайте:

Препятствование работе Гуманитарного штаба – это угроза жизни для мирных жителей Донбасса, которые стали заложниками вооруженного конфликта, и в 21 веке в центре Европы оказались на грани выживания. Для многих из них продуктовые наборы Гуманитарного штаба – один из главных, а иногда единственный источник существования. Помощь Штаба Рината Ахметова является крупнейшей в регионе и за 2,5 года спасла жизни более 1 миллиона человек.

Блокирование гуманитарной помощи противоречит нормам международного права и может привести к гуманитарной катастрофе, масштабы которой будут беспрецедентными.

Главная цель Штаба Рината Ахметова – помочь выжить мирным жителям Донбасса. Поэтому наша работа будет продолжена на подконтрольной Украине территории и вдоль линии соприкосновения, в так называемой «серой зоне». Мы готовы возобновить работу на неподконтрольной территории, как только распределительный центр и пункты выдачи будут разблокированы.

Гуманитарный Штаб Рината Ахметова обращается к Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, к Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, к подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе с просьбой экстренно обратить внимание на гуманитарную ситуацию на Донбассе и ситуацию с нарушением прав человека.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

ДНР взяли под контроль «Донбасс Арену» и еще два предприятия, - СМИ

Захвачены еще Комсомольское рудоуправление и "Люкс"

В Л-ДНР сделали первые шаги по «национализации» предприятий украинской юрисдикции

Введены в действие поправки к «законам о налоговой системе»


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»