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Рубрика: Новости Мариуполя
01-03-2017, 10:15
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Блокада Донбасса: на редут под Мариуполем прибыло подкрепление

Во вторник вечером, 28 февраля, на редут "Соловейко", который расположен в Мариупольском направлении, прибыло подкрепление - участники "Самообороны Мариуполя". Об этом говорится в сообщении Штаба блокады в Facebook.

"Самооборона Мариуполя", которые срочно отреагировали на попытку нападения "титушек" на редуты и приехали на помощь. Ребята уже стоят на редуте в направлении Донецк - Мариуполь", - отмечается в сообщении.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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