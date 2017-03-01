Массовое отравления школьников в Бахмуте: число пострадавших детей выросло

Как мы уже писали ранее, вчера в одной из школ Бахмута массово отравились дети. Известно, что все они пообедали в школьной столовой. В больницу попали 8 учеников с одинаковым диагнозом - токсикоинфекция, синдром гастроэнтероколита.



В пресс-службе областной полиции сообщили, что число пострадавших детей увеличилось. По состоянию на 9:20 известно о недомогании 60 детей, из которых 40 – обратилось в школьный медпункт, еще 20 – в медицинское учреждение. Госпитализировано в инфекционное отделение бахмутской больницы 16 учеников 1-10 классов. Сообщается, что жизни детей ничего не угрожает, им назначено необходимое лечение.



Местная прокуратура начала уголовное производство по факту массового отравления детей. Следователи провели осмотр столовой, в ходе которого изъяты журналы и другие документы, касающиеся школьной столовой. Проводится сбор материалов для установления всех обстоятельств происшествия. В школьной столовой были отобраны пробы пищевых продуктов, смывы на кишечную палочку, патологическую флору и микробиологическое исследование.



Досудебное расследование продолжается.