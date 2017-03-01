Некоторые мариупольцы обманывают городской Центр занятости

В Мариуполе фиксируются случаи незаконного получения пособия по безработице, сообщает пресс-служба горсовета со ссылкой на Мариупольский городской центр занятости.



Так, в 2016 году было выявлено 118 случаев предоставления недостоверных сведений безработными, которые пребывают на учетев центре занятости. Для взыскания незаконно полученной помощи по безработице направлено 32 заявления к следственным органам Нацполиции, по фактам нарушений открыты уголовные производства, 29 исковых заявлений относительно лиц, которые пренебрегли обязанностями безработных, направлены в суды общей юрисдикции. Также направлено 29 заявлений в органы Государственной исполнительной службы, которой в отношении нарушителей открыты исполнительные производства.



Также отмечается, что участились случаи, когда на учет в центр занятости становятся пенсионеры, которые не достигли пенсионного возраста, согласно ст.26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионом страховании», но получили право на пенсию на льготных условиях и пытались скрыть факт получения льготной пенсии.



Не одиноки случаи подачи гражданами недействительных документов во время регистрации в службе занятости, в частности паспорта гражданина Украины, который пребывает на учете в миграционной службе как утраченный. В данном случае также предусмотрено взыскание незаконно полученной помощи по безработице и снятия с учета за подачу недостоверных данных.



"Деятельность службы занятости направлена на содействие гражданам в реализации конституционного права на труд. Учитывая трудности, которые возникают во время непростого периода потери работы, гражданам осуществляется материальная поддержка в виде выплаты помощи по безработице. Мариупольский городской центр занятости призывает не нарушать законы Украины и не злоупотреблять доверием службы занятости", - отметили в Центре.