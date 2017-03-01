Народные депутаты с командой «Зеленой экспедиции» ознакомились с экологической обстановкой в Мариуполе

В Украине стартовал проект «Зеленая экспедиция». Его команда во главе с народными депутатами Украины Алексеем Рябчиным и Остапом Еднаком приехала в Мариуполь обсудить экологическую обстановку города, поговорить об энергоэффективности и обменяться опытом. В рамках экскурсии они посмотрели на работу передвижной мониторинговой экологической лаборатории «Атмосфера», сообщили в пресс-службе горсовета.

Первый заместитель городского головы Александр Голтвенко рассказал о работе экологической лаборатории и отметил, что результаты исследований доступны мариупольцам: «Результаты публикуются на сайте Мариупольского городского совета. Машина позволяет контролировать состояние атмосферного воздуха в отдельных районах и информировать население про экологическую ситуацию в городе. Лабораторию передали на обслуживание Донецкому региональному центру по метеорологии».

Директор департамента по вопросам экологии, энергоменеджмента, охраны труда и гражданской безопасности Мариупольского горсовета Ваагн Мнацаканян подчеркнул, что машина передвигается как согласно установленному графику, так и по заявкам жителей.



Народные депутаты задавали вопросы о работе машины и интересовались городскими экологическими мероприятиями, как Мариуполь сотрудничает с градообразующими предприятиями и планами по улучшению экологической обстановки города.

Отметим, «Зеленая экспедиция» - проект, в ходе которого эксперты, активисты, научные деятели, лидеры мнений, народные депутаты путешествуют регионами Украины для ознакомления с объектами зеленого производства и регенерации, знакомятся с лучшими практиками по улучшению экологической обстановки и делятся опытом.