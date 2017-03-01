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Рубрика: Новости Донбасса
01-03-2017, 11:55
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Захарченко заявил, что под внешнее управление в ДНР перешли порядка 40 предприятий украинской юрисдикции

Украинские предприятия, находящиеся на территории ДНР, перешли под внешнее управление. Об этом сегодня заявил Александр Захарченко.

«Порядка 40 предприятий под внешним управлением», — приводит его слова информресурс ДАН.

Захарченко добавил, что никто из украинских собственников не выходил на связь с представителями ДНР.

Ранее он объявил, что, так как Украина не выполнила требование о снятии блокады Донбасса, на предприятиях украинской юрисдикции вводится внешнее управление. Этот процесс планируется завершить до конца сегодняшнего дня.




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