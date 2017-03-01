Украинские предприятия, находящиеся на территории ДНР, перешли под внешнее управление. Об этом сегодня заявил Александр Захарченко.
«Порядка 40 предприятий под внешним управлением», — приводит его слова информресурс ДАН.
Захарченко добавил, что никто из украинских собственников не выходил на связь с представителями ДНР.
Ранее он объявил, что, так как Украина не выполнила требование о снятии блокады Донбасса, на предприятиях украинской юрисдикции вводится внешнее управление. Этот процесс планируется завершить до конца сегодняшнего дня.
- Главная /
- Новости Донбасса /
- Захарченко заявил, что под внешнее управление в ДНР перешли порядка 40 предприятий украинской юрисдикции
Рубрика: Новости Донбасса
01-03-2017, 11:55
Просмотров: 2269
Комментариев: 0
Захарченко заявил, что под внешнее управление в ДНР перешли порядка 40 предприятий украинской юрисдикции
Украинские предприятия, находящиеся на территории ДНР, перешли под внешнее управление. Об этом сегодня заявил Александр Захарченко.
Loading...
Читайте также:
Блокада Донбасса: на редут под Мариуполем прибыло подкрепление
Ряды участников пополнила "Самооборона Мариуполя"
ДНР взяли под контроль «Донбасс Арену» и еще два предприятия, - СМИ
Захвачены еще Комсомольское рудоуправление и "Люкс"
Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.
Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»