Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука призывает привлечь к уголовной ответственности организаторов блокады Донбасса.
"Генеральной прокуратуре и СБУ хватит уже "наблюдать" - организаторы "блокады" (Садовый, Березюк, Семенченко, Соболев, Парасюк) должны быть привлечены к уголовной ответственности. Первую "штангу" власть не поймала, выпустив из-под стражи Лихолита и Радченко под натиском Семенченко. Второй "штанги" быть не может", - написал Тука на своей странице в Facebook.
По его словам, легко спрогнозировать возмущение работников тех промышленных предприятий, которые будут остановлены в результате "блокады". Поэтому правительству нужно принять все меры, чтобы исключить возникновение вероятного противостояния между блокировщиками и рабочими предприятий.
"СБУ стоит внимательно мониторить ситуацию и мгновенно, и жестко пресекать любые провокационные акции, направленные на раскол государства", - отметил Тука.
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Представитель МинАТО призвал привлечь организаторов блокады Донбасса к уголовной ответственности
Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука призывает привлечь к уголовной ответственности организаторов блокады Донбасса.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»